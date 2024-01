Tajani al funerale di Delors “Porteremo avanti le sue idee”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Antonio, ministro degli Esteri, è stato questa mattina a Parigi in occasione della cerimonia funebre dell’ex presidente della Commissione europea Jacquesper rappresentare l’Italia alla commemorazione. La cerimonia si è svolta all’Hotel del Invalides ed è stata presieduta dal Presidente francese Emmanuel Macron. Il ministro degli Esteri ha detto che “è stato uno dei leader europei maggiormente legati a una costruzione dell’Unione ispirata ai valori della solidarietà cristiana.le sueispirandoci alla sua missione, per un’Europa più forte e unita”. E poi ha aggiunto che “dobbiamo guardare a un’Europa che rappresenti e continui a rappresentare una speranza per tutti. Un’Europa che deve essere migliorata, che deve avere una sua vera politica ...

"E' stato uno dei padri del mercato interno, uno dei grandi protagonisti della storia europea, un cristiano, un riformista", ha dettoin un messaggio video diffuso per l'occasione. "Il tema - ...Parola fine sul Pd di Schlein: Senaldi e Sgarbi fanno il "" ai dem 'È uscito su tutti i giornali: c'è stata una telefonata a tre. Meloni, Salvini ehanno scelto una posizione. Forza ...Cerimonia solenne a Parigi all'Hotel des Invalides per i funerali di Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea, padre dell'euro, colonna portante della moderna Unione europea.(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2024 "Meloni attacca gli avversari per nascondere i suoi abnormi fallimenti, ma le ricordiamo che la premier è lei e che il suo Governo ha zero visione e sta minando ...