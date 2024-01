Tajani al funerale di Delors a Parigi | È stato uno dei grandi protagonisti della storia europea

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Agenzia Vista), 05 gennaio 2024 Il ministro degli Esteri Antonioè aper la cerimonia commemorativa di Jacques, scomparso a 98 anni lo scorso 27 dicembre. "E'uno dei padri del mercato interno, uno dei, un cristiano, un riformista", ha dettoin un messaggio video diffuso per l'occasione. "Il tema - ha proseguito - è quello del futuro. Dobbiamo guardare a un'Europa che deve continuare a rappresentare una speranza per tutti". Secondo il capoFarnesina, l'Europa "deve essere migliorata, deve avere una sua vera politica estera e un suo esercito: era anche il grande sogno di Silvio Berlusconi, nel quale ...

Parola fine sul Pd di Schlein: Senaldi e Sgarbi fanno il "" ai dem 'È uscito su tutti i giornali: c'è stata una telefonata a tre. Meloni, Salvini ehanno scelto una posizione. Forza ...Parola fine sul Pd di Schlein: Senaldi e Sgarbi fanno il "" ai dem L'Italia è stata uno dei ... Tornando all'astensione del partito di Antonio, 'è come se non ci fossero stati, potevano ...(Agenzia Vista) Parigi, 05 gennaio 2024 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Parigi per la cerimonia commemorativa di Jacques Delors, scomparso a 98 anni lo scorso 27 dicembre. "E' stato uno de ...Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Parigi dove rappresenta l'Italia alla commemorazione di Jacques Delors, l'ex Presidente della Commissione Europea recentemente scomparso. (ANSA) ...