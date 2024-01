Susanna Tamaro sonnambula | come lei 13 milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno

Susanna Tamaro , è stata vittima di un incidente casa lingo: la notte del 18 dicembre, infatti, la scrittrice è caduta dalle scale, volando per tutta ... (cultweb)

“Sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture”. A scriverlo, in un lungo ... (news.robadadonne)

Susanna Tamaro in sedia a rotelle : “Sono caduta in casa da sonnambula. Ho fatto un piano di scale in volo - potevo morire”

Vaga sonnambula per casa e vola per un piano di scale. Poteva finire molto peggio per Susanna Tamaro. L’autrice di Va dove ti porta il cuore ha ... (ilfattoquotidiano)