Susanna Tamaro sonnambula | come lei 13 milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno

Vaga sonnambula per casa e vola per un piano di scale . Poteva finire molto peggio per Susanna Tamaro . L’autrice di Va dove ti porta il cuore ha ... (ilfattoquotidiano)

, nota scrittrice italiana, ha raccontato di essere caduta gravemente durante le feste, ma ora è in fase di ...Brutto incidente perL'ultima 'disavventura' poteva costare caro a. La nota scrittrice (Va' dove ti porta ...Susanna Tamaro, nota scrittrice italiana, ha raccontato di essere caduta gravemente durante le feste, ma ora è in fase di ripresa.Il 7 ottobre le donne non sono state uccise come gli altri civili durante l’attacco di Hamas a Israele. Sono state sottoposte a violenze di gruppo che hanno loro frantumato i bacini, le loro gambe son ...