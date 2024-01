Susanna Tamaro | incidente in casa causato dal sonnambulismo

Leggi su cultweb

(Di venerdì 5 gennaio 2024), è stata vittima di unlingo: la notte del 18 dicembre, infatti, la scrittrice è caduta dalle scale, volando per tutta una rampa. A causare questo è stato un attacco di. Sembra, infatti, chesi sia svegliata proprio mentre cadeva senza rendersi conto di cosa stesse accadendo e, soprattutto, di come atterrare senza procurarsi troppi danni. “Che shock, quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture” Ovviamente all’attivo ci sono alcune fratture, tra cui quella ad un braccio che, però, sono nulla ...