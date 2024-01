Susanna Tamaro in sedia a rotelle | “Sono caduta in casa da sonnambula Ho fatto un piano di scale in volo | potevo morire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Vagapere vola per undi. Poteva finire molto peggio per. L’autrice di Va dove ti porta il cuore ha spiegato su Facebook quello che l’è accaduto una settimana prima delle Feste di Natale. “Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz – meglio conosciuto come Italo Svevo – ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente. In una crisi di sonnambulismo, infatti, houndiin”, ha scritto lacorredando il post con una sua foto dove riposa su una carrozzina mostrando un braccio ingessato. “Che shock quando mi ...