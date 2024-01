Super rincari in vista sulle assicurazioni | stangata di un miliardo per gli automobilisti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Aumenta il costo delle polizze Rc auto. Il 2024 degli italiani si apre con una prima doccia gelata, proprio quando le banche centrali, Fed in testa, fanno intendere che un taglio dei tassi potrebbe arrivare entro la metà dell'anno. Secondo l'ultima indagine Ivass, per i contratti sottoscritti nel mese di novembre 2023, il prezzo medio è risultato di 391 euro, in aumento del 7,8% su base annua in termini nominali. In termini reali, precisa l'istituto di vigilanza, l'aumento è del 7,1%. «Il livello dei prezzi medi risulta ancora inferiore al dato osservato nel periodo pre-pandemico (403 euro a novembre 2019)», ha chiarito l'Ivass. Guardando allo spaccato, le province registrano incrementi di prezzo compresi tra il +4,6% di Ascoli e il +12% di Imola. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 248 euro, in aumento rispetto ...