Sudafrica sconvolto dall' ultima novità su Pistorius | GUARDA

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'atletano Oscarè stato rilasciato dal carcere sulla parola oggi, più di dieci anni dopo aver sparato alla fidanzata Reeva Steenkamp, uccidendola. Troupe televisive, fotografi e reporter si sono riuniti fuori dai cancelli del centro correzionale di Atteridgeville, nella capitalena di Pretoria, prima delle 6 del mattino, in attesa di intravedere, che ha scontato quasi nove dei suoi 13 anni e cinque mesi di condanna per omicidio per aver sparato a Steenkamp più volte attraverso la porta del bagno di casa sua nelle ore precedenti l'alba del 14 febbraio 2013.