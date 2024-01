Sudafrica | Pistorius fuori sulla parola dopo 9 anni in carcere

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'atletano Oscarè stato rilasciato daloggi, più di dieciaver sparato alla fidanzata Reeva Steenkamp, uccidendola. Troupe televisive, fotografi e reporter si sono riunitidai cancelli del centro correzionale di Atteridgeville, nella capitalena di Pretoria, prima delle 6 del mattino, in attesa di intravedere, che ha scontato quasi nove dei suoi 13e cinque mesi di condanna per omicidio per aver sparato a Steenkamp più volte attraverso la porta del bagno di casa sua nelle ore precedenti l'alba del 14 febbraio 2013.

11.40, rilasciato OscarL'ex campione paralimpico,,ha lasciato il carcere di Atteridgeville, alla periferia Pretoria, in. Il rilascio dopo 9 anni dietro le sbarre per ...🔊 Ascolta articolo - L'ex atleta paralimpico Oscarè stato rilasciato dopo aver trascorso nove anni dietro le sbarre inper l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp nel 2013, avvenuto il giorno di San Valentino. Il 37enne è ora ...L'ex atleta paralimpico è stato rilasciato dopo 9 anni dietro le sbarre in Sudafrica per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp compiuto il giorno di San Valentino del 2013 ...Oscar Pistorius dovrà guardarsi le spalle per tutta la vita, adesso che è un uomo libero: bande di giustizieri vogliono fargli pagare ...