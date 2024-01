Sudafrica | Oscar Pistorius rilasciato dopo 9 anni di carcere

Non potrà parlare con i media fino a fine pena E' stato rilasciato l'ex atleta paralimpicoPistorius, libero dopo 9 anni dietro le sbarre inper l'omicidio della fidanzata Reeva ...PUBBLICITÀPistorius è stato rilasciato dal carcere in libertà vigilata ed è ora a casa. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Correzione del. Il dipartimento non ha fornito ulteriori dettagli sul ...È morta all’età di 100 anni Glynis Johns, attrice nota per aver interpretato il ruolo della signora Banks nel film Mary Poppins. L’interprete, che dopo la morte di Olivia De Havilland, deteneva il ...In un comunicato rilasciato dal Ministero della Giustizia del Sudafrica alle 06.30 si conferma che Oscar Pistorius, come previsto, è ufficialmente da oggi in libertà vigilata e che è stato rilasciato ...