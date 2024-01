Stipendi | per chi aumentano nel 2024? Le simulazioni | +111 euro netti per chi ha reddito di 35mila l' anno

La situazione degli insegnanti supplenti sta emergendo come un problema critico, in particolare per i circa 15.000 docenti che, come Antonio ... (orizzontescuola)

...Sono aumentati glio, invece, sono aumentati prezzi e costi Si sono ridotte le liste di attesa in sanità o tutto è come, se non peggio, di prima È stato messo in piedi un sistema...Ma in un paese dove glinon solo non sono cresciuti, ma in media sono persino diminuiti e ... specialmente lato sicurezza, cosa raraquesto tipo di auto. Fiat Panda - 15.500 Altra auto...Che diventa però molto più esiguo, fino ad annullarsi, per i redditi ancora più alti. È questo l’effetto combinato sugli stipendi delle misure varate con la legge di Bilancio appena approvata. Un ...Stipendi in aumento nel 2024, ma per chi Un aumento mensile massimo intorno ai 110 euro netti al mese, per chi ha una retribuzione superiore ai 2 mila euro lordi. Che diventa però ...