Stella Rossa dominante con Teodosic | Partizan battuto 88 - 72

Solito incredibile spettacolo di pubblico alla Stark Arena, dove lafa suo il derby contro il Partizan grazie all'ennesima prova fantastica di Milos TeodosicSpicca il fascino del derby di Belgrado, dove in una spettacolare cornice di pubblico e tifo laha battuto il Partizan per 88 - 72 , al termine di un match virtualmente chiuso dai ...Tutto pronto per il Round 19 di EuroLeague del campionato 2023-24, il secondo del girone di ritorno e secondo pure di una settimana con doppio impegno. Si gioca come sempre in due ...La sfida tra Stella Rossa e Partizan è una delle più sentite nel mondo dello sport: dal calcio al basket. E proprio per un derby valido per l'Eurolega, i tifosi hanno riempito il palazzetto della Star ...