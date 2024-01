Stefano De Martino | tra varie amanti ci sarebbero anche due ballerine di Made in Sud

Altro che corna! Belen replica per le rime a tutti gli ex Belen Rodriguez è un fiume in piena di sensualità, ma ha soprattutto tanta voglia di ... (247.libero)

Da qualche settimana non si parla d’altro che dei tradimenti di Stefano De Martino . Nel salotto di Domenica In, Belen Rodriguez ha raccontato la sua ... (dilei)

A distanza di infuocati giorni in cui è tornato a galla il tradimento diDecon Alessia Marcuzzi quando l'ex ballerino era tornato insieme all'ex moglie Belen Rodriguez , ogni giorni si aggiungono dettagli e retroscena anche sulle varie (presunte) amanti ...... Rugby Lyons) PISANI Federico (2004, Verona Rugby) PUCCIARELLO(2004, CUS Milano Rugby) ... Ennio CAPPELLETTI Area Medica: Giorgio DI GIACOMO " Leonardo ROLDAN "JACOTTI Fisioterapisti : ...Una, in particolare, ha attirato l'attenzione dei suoi fan che si sono chiesti se non fosse l'ennesima frecciatina rivolta agli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Belen Rodriguez non si è ...Stefano De Martino, spuntano due nuove amanti: si tratterebbe di due ballerina di Made in Sud, il programma che lo ha ...