Stati Uniti | ecco perché i dati sul lavoro condizioneranno la Fed

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La Federal Reserve ha annunciato che quest’anno taglierà i tassi di interesse, ma la tempistica e la misura verrà a dipendere come sempre da due incognite, il tasso di inflazione e quello di disoccupazione, o meglio dalla crescita del mercato del. Come sempre il Job Report, il rapporto sul mercato delamericano, in uscita oggi, sarà cruciali per interpretare le prossime mosse della banca centrale americana. Una sorta di “termometro” della politica monetaria. E questola crescita occupazionale è uno dei due parametri sui quali la Fed prende le sue decisioni, l’altro è l’inflazione, che sinora, com’è ovvio, ha avuto la prevalenza. L’inflazione ha rallentato Negli ultimi mesi la crescita dei prezzi si è un po’ ridimensionata. Gli ultimihanno evidenziato un rallentamento al 3,9% dal 4,6% ...

Nei quattro anni in cui è stato presidente degli Stati Uniti , Donald Trump ha ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari da venti governi stranieri per ... (linkiesta)

Nei quattro anni in cui è stato presidente degli Stati Uniti , Donald Trump ha ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari da venti governi stranieri per ... (linkiesta)

Elsbeth: La trama e il cast della nuova serie tv Elsbeth , che debutterà neglisu CBS il prossimo 29 febbraio, amplia l'universo di The Good Wife concentrandosi sul personaggio di Elsbeth ...Nel suo discorso pronunciato davanti alla folla che ha partecipato ai funerali, il generale ha attaccatoed Israele. I primi, ha affermato, non sono riusciti a fermare la Repubblica ...L'Europa è intervenuta (insieme agli Stati Uniti) con l'Operazione Prosperity Guardian nel Mar Rosso. E anche la fregata italiana Fasan è in Medio Oriente. Ci potrebbe essere un impegno maggiore ...«L'evoluzione della guerra in Medio Oriente è imprevedibile e gli esiti possono essere critici». Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato ...