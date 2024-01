Stadi pieni e meno tv | quanto piace il calcio di Natale

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Niente Boxing Day, non siamo inglesi. Ma la compressione di un calendario che non consente soste nemha regalato alitaliano una buona notizie: il pallone tira sempre di più e andare alloo è diventata un'esperienza irrinunciabile per centinaia di migliaia di appassionati. Tutte le settimane, senza distinzione di censo e classifica. Anche ae Capodanno e pure se si gioca non per lo scudetto ma per la tanto bistrattata Coppa Italia. Da Torino a Roma, passando per Milano e non solo, il 2023 è finito con un boom di presenze sugli spalti dentro una stagione che ha già fatto registrare numeri più che positivi in estate e autunno. Per intenderci, la media attuale di presenze negliper le prime 18 giornata del campionato è di 30.742 persone per match e ...