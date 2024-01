Sta per buttarsi dal Ponte Corleone | donna salvata in extremis dai Carabinieri

Strattonata, trascinata per i capelli e colpita con un violentissimo pugno al viso. Questa la "punizione" inflitta a un' Infermiera in servizio al ... (today)

Dopo il caso di Capodanno e la notizia della querela per lesioni contro l'onorevole Emanuele Pozzolo , Luca Campana ha parlato per la prima volta, ... ()

Tuttavia, le prospettiveil nuovo anno in corso restano ancora incerte: aumentano potere d'... rallentano i prezzi delle materie prime,rientrando la situazione nelle catene di fornitura ...Credit: China Manned Space Come ogni Capodanno è tempo di bilancil'anno che si è concluso e di previsioni sull'anno appena arrivatoportando. AstronautiNEWS vuole ripercorrere gli eventi ...COPENHAGEN (Reuters) - Il gigante delle spedizioni di container Maersk ha detto che sta deviando tutte le proprie navi dalle rotte del Mar Rosso intorno al Capo di Buona Speranza in Africa, avvertendo ...È guerra dichiarata in casa Delon: l’iconico attore francese, 88 anni, ha sporto denuncia contro il figlio Anthony per diffamazione.A rendere pubblica la notizia è stato Christophe Ayela, avvocato di ...