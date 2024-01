Sport in tv oggi venerdì 5 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di. Il calcio non riposa mai e, archiviato il turno di Coppa Italia, si riparte subito con Bologna-Genoa di Serie A, oltre alla FA Cup. Spazio anche al basket con lo spettacolo della NBA e l’Eurolega, con Virtus Bologna e Olimpia Milano impegnate, ma anche al tennis con i tornei di Brisbane, Auckland, Hong Kong e la United Cup. In campo, su, Matteo Arnaldi (contro Safiullin) e Rafa Nadal (contro Thompson). Protagonisti infine gliinvernali con le sprint di Oberhof di biathlon, l’inseguimento femminile di Davos di sci di fondo e le qualificazione del salto con gli sci da Bischofshofen.Face.

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi , giovedì 4 gennaio: in programma il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, la ... (oasport)

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi , giovedì 4 gennaio: in programma il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, la ... (oasport)

Anche la convivenza con Ilic non procede a gonfie vele: il tempo non è detto che possa bastare per affinare un'intesainesistente. Chi sta performando in linea con le aspettative del Toro è ...Massimo Mauro , ex centrocampista dellaopinionisti di Mediaset, nel postpartita di ha replicato a José Mourinho che, subito dopo Roma - Cremonese, lo aveva accusato di non rispettare chi mangia nello stesso piatto dove lui stesso ...CASTELCUCCO (TREVISO) - Una vita veloce, in sella alla bicicletta e poi sui social dove condivideva video delle sue imprese sportive come un vero influencer. Patrick Mentil ...Oggi ti bastano circa 17€ per metterti al polso questo smartwatch con cui puoi monitorare le tue attività sportive e rispondere alle chiamate.