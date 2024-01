Sport in tv oggi venerdì 5 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Quest’, si preannuncia una giornata particolarmente ricca e interessante con tantie numerose discipline coinvolte. Ancor prima dell’alba Matteo Arnaldi sfiderà il russo Roman Safiullin per raggiungere la semifinale dell’ATP 250 Brisbane di tennis, mentre verso le 6.30 comincerà ufficialmente in Arabia Saudita il prologo della mitica Dakar.invernali protagonisti con le sprint di biathlon a Oberhof, le qualificazioni di Bischofshofen per la Tournée dei 4 Trampolini e la prima giornata degli Europei di speed skating a Heerenveen. Spazio anche per la pallanuoto con il debutto del Setterosa agli Europei contro Israele, mentre in serata ci si sposterà sul parquet con Virtus Bologna e Olimpia Milano in campo rispettivamente a Berlino ed in casa contro il Bayern Monaco ...