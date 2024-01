Speed skating | l’Italia batte l’Olanda ed é argento europeo nel team-pursuit! Oro e record del mondo alla Norvegia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08: La Norvegia non era avvicinabile, ha fatto un tempo stratosferico, nuovo record del mondo, ma ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45: Sono sei le squadre al via nel team sprint maschile: Francia, Polonia, Norvegia, Belgio, Italia , ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.24: La prova dell’inseguimento a squadre vedrà al via Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea ... (oasport)

LIVE Speed skating - Europei 2024 in DIRETTA : l’Italia punta al podio nel team pursuit. C’è Lollobrigida nei 3000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire gli Europei in tv/streaming – La presentazione degli Europei Buona sera e bentrovati alla ... (oasport)