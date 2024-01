Speed skating | Francesca Lollobrigida ottima quinta nei 3000 metri agli Europei 2024 Bosa in top-10

LIVE Speed skating - Europei 2024 in DIRETTA : Italia d’argento nel team pursuit! Lollobrigida ottima quinta nei 3000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buonanotte! 21.58: Inizia con ... ()