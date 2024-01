Sparatoria in Iowa | ucciso uno studente | cinque feriti in ospedale

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Lodi 17 anni che ha aperto il fuoco in una scuola di Perry, in, prima di suicidarsi, haun ragazzino di prima media e ferito altrepersone, che sono ricoverate negli ospedali della zona. Lo ha detto vicedirettore della Divisione investigativa criminale dell', Mitch Mortvedt. Si tratta di quattro studenti e un amministratore scolastico, ha detto Mortvedt.Le autorità hanno identificato l'aggressore come Dylan Butler,della scuola, di 17 anni. Mortvedt, ha detto che l'assassino era armato con un fucile a pompa e una pistola di piccolo calibro e che ha pubblicato diversi post sui social media durante la. Butler è morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta, ha detto Mortvedt.