Sparatoria a scuola in Iowa | il killer era uno studente | ucciso un bambino di 11 anni

(Adnkronos) – sparatoria in una scuola superiore di Perry nell'Iowa a nordovest della capitale Des Moines. Lo rende noto la polizia spiegando che ... (periodicodaily)

L’attentato è avvenuto in una scuola superiore che fa parte del distretto scolastico della Perry Community: la polizia ha risposto all'aggressore e ... (ilgiornale)

Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Un’altra Sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. La polizia di Perry, in Iowa, ha confermato che c’è stato ... (dayitalianews)

Ennesima Sparatoria in una scuola americana. È accaduto in un istituto superiore di Perry , nell’Iowa , a nord-ovest della capitale Des Moines. Lo ... (ilfattoquotidiano)

Prima dell'anno in una scuola americana, con un bilancio provvisorio di almeno un morto, un ragazzino di 11 anni, e diversi feriti. Identificato il killer, Dylan Butler, studente del liceo. La sparatoria è avvenuta prima dell'inizio delle lezioni. Fra i feriti si contano 4 studenti e un funzionario della scuola.