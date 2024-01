Spagna | plastica fuoriuscita da un cargo invade le spiagge | è allarme in Galizia

Leggi Anche Una scultura a forma di feci in spiaggia, per dire no all'inquinamento da. VIDEO Gli ambientalisti sostengono che non è la prima volta che queste palline disi arenano a ...Secondo l'ultimo studio dell'Istituto per la Politica Familiare (IPF), insi praticano più ...o inneggianti la vita nascente o addirittura si sono permessi di regalare piccoli feti di...Mentre medici e pazienti cercano risultati più naturali e fanno i conti con gli effetti collaterali dell’Ozempic, saranno gli «interventi post-menopausa» e tutti i lifting (viso, seno e collo) a domin ...L’obiettivo dei 4 dottorandi Unibo (Eleonora Rossi, Alessandro Messori, Andrea Piazzi e Nicolò Santarelli) tutti tra i 26 e i 27 anni, è quello di dare una seconda vita agli scarti vegetali: «Una mo ...