Smart TV LG OLED | da MediaWorld SCONTI NO IVA

Le altre caratteristiche sono molto interessanti a partire dal display P -da 6,55" 144Hz ... Hisense 55" QLED UHD 4K 55E78HQ,TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa/...ISCRIZIONE GRATUITA MEDIAWORLD CLUB - CLICCA QUI NO IVA MEDIAWORLD TV GENNAIO 2024 - CLICCA QUI PER TUTTE LE OFFERTE NO IVA MEDIAWORLD - LE MIGLIORITV IN OFFERTA LGEVO C3 OLED42C34LA TV ...Il primo monitor OLED 27" QHD 16:9 (2.560 x 1.440) è stato annunciato da LG nel 2022. Dallo stesso pannello, che raggiunge una massima frequenza di 240 Hz, derivano le versioni di diversi altri produt ...LG annuncia un ulteriore passo avanti nell'industria dell'auto: il produttore sudcoreano ha realizzato un chip "all in one" insieme alla canadese Magna International.