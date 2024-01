SKY – Napoli | offerta al Genoa per Dragusin | 20 milioni più due giocatori in prestito

(Di venerdì 5 gennaio 2024)alper: 20più duein. Il club azzurro vuole il difensore rumeno. Il, sempre più deciso a rafforzare la difesa, ha fatto un passo importante per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore rumeno Radu, attualmente al. Secondo quanto riportato da SKY Sport, la società partenopea avrebbe formulato un’ufficiale piuttosto sostanziosa.perIl club azzurro avrebbe proposto al20di euro, aggiungendo al denaro contante anche due: Ostigard e Zanoli. Questa strategia di ...

Francesco Modugno, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciomercato sul Napoli ...A rivelare l'offerta del club azzurro è la redazione di SKY Sport: "Per questo il Napoli, oltre a 20 milioni di euro, ha messo sul piatto Ostigard e Zanoli. L'esterno era già pronto a passare in ...