Sirene estere per Leao | in quota il Barcellona punta il portoghese

Commenta per primo Jan - Carlo Simic ha il suo attuale contratto in scadenza nel 2025 e alcuni club stranieri, nelle ultime settimane, hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Il dialogo tra ...Le, almeno per il momento, possono aspettare... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti GRAN GALÀ Non solo Osimhen: la top XI dell'ultimo campionato Al Gran Galà del ...I fischi di San Siro al momento della sostituzione nell`ultima del 2023 contro il Sassuolo, un gol che in campionato manca addirittura dallo scorso 23 settembre..Il mercato di gennaio è aperto e i club arabi sono pronti con il loro denaro ad acquistare i big d’Europa. La Serie A potrebbe perdere un altro calciatore. È iniziato il calciomercato invernale e i cl ...