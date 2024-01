Simonetta Cesaroni | per i carabinieri il killer è Mario Vanacore | figlio del portiere La procura chiede l’archiviazione

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il presunto assassino disarebbe, ildeldel palazzo di via Poma a Roma in cui è stata trovata morta il 7 agosto del 1990. A riportarlo è La Repubblica in un’esclusiva. È questo lo scenario messo nero su bianco daidi piazzale Clodio che negli ultimi due anni hanno indagato sull’omicidio di, ventenne segretaria uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990 a Roma. Uno scenario inedito. La famigliadi nuovo al centro di uno dei misteri più fitti delle cronach italiane. Sarebbe, ildelPietrino, ad essere il responsabile della morte di...

Via Poma (Us) “Nel 1990 mia sorella è stata abusata dall’avvocato Francesco Caracciolo di Sarno”. La trasmissione “ Quarto Grado ”, in onda questa ... (davidemaggio)

Un nuovo scenario, inedito, e in grado di risolvere alcuni punti interrogativi del delitto di via Poma, dove nel 1990 la ventennevenne brutalmente assassinata con 29 coltellate. Una pista sulla quale i carabinieri di piazzale Clodio avrebbero lavorato per due anni e che manterrebbe la famiglia Vanacore al ...... Mario Vanacore , l'informativa che i carabinieri hanno consegnato ai magistrati della procura di Roma nell'ambito della nuova indagine sull' omicidio di, la ragazza trovata morta ...Punta tutto sul figlio del portiere dello stabile di via Poma, Mario Vanacore, l'informativa che i carabinieri hanno consegnato ai magistrati della procura di Roma nell'ambito della nuova indagine ...Possibile svolta nel giallo dell'omicidio di via Poma a Roma: per gli inquirenti il killer di Simonetta Cesaroni è Mario Vanacore ...