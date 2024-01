Simone Mattarelli | tracce di dna estraneo sotto le unghie | il mistero su quella notte si infittisce

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 5 gennaio 2024)trovato morto in una fabbrica di Origgio:di un Dna diverso dal suole. L’avvocato della famiglia, che non ha mai creduto alla tesi del suicidio con cui la Procura di Busto Arsizio ha archiviato il caso, sta lavorando alla raccolta di elementi per chiedere la riapertura delle indagini ...