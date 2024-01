Silent Hill 2 | il remake uscirà nel 2024 | stando a PlayStation

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Non solo “RE-make”: anche ildi2 è finalmente all’orizzonte, elo ha incluso tra gli highlight delE noi che pensavamo di poter tirare un sospiro di sollievo con le bombe in arrivo nel: come un fulmine a ciel sereno, l’attesodel leggendario2 ha fatto capolino tra i titoli cheprevede nell’anno in corso. Il “quando” rappresenta una domanda che ci siamo posti da quando il gioco è stato annunciato nel tardo 2022, e i quesiti non hanno fatto altro che aumentare in volume e intensità man mano che il silenzio stampa proseguiva. Ora, finalmente, siamo entrati a tutti gli effetti nell’anno in cui tornare nella ridente cittadina degli orrori. Qui ...

Per Sony, il 2024 si preannuncia come un anno significativo, grazie al lancio di giochi molto attesi come Final Fantasy VII Rebirth , Rise of the Ronin e il remake di2 . Questi titoli ...La serie Metal Gear Solid era assente da molto tempo sulle scene, ma Konami ha recentemente deciso di riproporre molti dei suoi vecchi franchise, tra cui diversi nuovi giochie remake, ...Difficilmente riusciremo ad avere a breve un altro anno zeppo di capolavori come il 2023 (lo abbiamo passato in rassegna qui, nell’articolo pubblicato negli… Leggi ...Non solo “RE-make”: anche il remake di Silent Hill 2 è finalmente all’orizzonte, e PlayStation lo ha incluso tra gli highlight del 2024.