Siccità in Sicilia | mai così male dal 1921 | invasi in sofferenza e agricoltori aggrappati alla pioggia di gennaio Il video dalla diga di Ogliastro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’invaso diversa in una situazione preoccupante a causa del caldo dei mesi scorsi, associatomancanza di piogge significative. Il lago, nel territorio tra Ramacca e Aidone è uno tra i principali bacini artificiali che forniscono acqua per uso irriguozona della piana di Catania. Secondo le tabelle pubblicate dRegione, il volume d’acqua nel lago, tra le province di Enna e Catania è simile a quello del2023 e di molto inferiore rispetto a quello dello stesso periodo negli anni precedenti. Secondo il Sias, il Servizio informativo agrometeorologicono, “mai indalle precipitazioni sono statescarse nella seconda metà dell’anno, risultando, come media ...