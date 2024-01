Si frequentano per sei mesi e decidono di sposarsi | la scoperta choc

Leggi su tvzap

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Social. Siper seie poi fanno unasconvolgente. Scopriamo insieme cosa è successo a questa giovane coppia che ha comunque deciso dinonostante la notiziaLeggi anche: Terribile incidente per la famosa italiana: “Potevo morire” Leggi anche: Eleonora Giorgi, il triste annuncio sul tumore e la paura per la chemioterapia Siper sei, poi la notiziaDue giovani ragazzi americani si sono frequentati per seiprima di venire a conoscenza di una notizia. Nonostante lasconvolgente, la giovane coppia ha deciso comunque di proseguire con la relazione. I due hanno infatti scelto diLa ...