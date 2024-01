Si ferma ai quarti l' avventura di Nadal a Brisbane

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Rafasineidi finale del "International", Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland. Al rientro nel circuito dopo quasi un anno lontano dai campi, il maiorchino cede per 5-7 7-6(6) 6-3 a Jordan Thompson dopo una battaglia durata tre ore e 26 minuti. Non mancano i rimpianti a, che nel secondo set spreca tre match-point, uno sul 5-4 e due nel tie-break. Thompson sulla sua strada troverà adesso Grigor Dimitrov, numero 2 del seeding, che si è sbarazzato per 6-1 6-4 di Rinky Hijikata. Nella parte alta del tabellone, invece, l'altra semifinale metterà di fronte la prima testa di serie Holger Rune e Roman Safiullin, reduce dal successo neisu Matteo Arnaldi.

