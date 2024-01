Sfida big con la Roma | Atalanta alla ricerca del blitz

... conoscendo la sua incredibile fame di vittorie, potrebbe accogliere larossonera come una possibilità intrigante per trionfare con un'altradel campionato italiano. Nel sondaggio lanciato ...La stessa Meloni, spiegando della sua indecisione, ha lanciato unadi non poco conto alla ... Ci sono nel 'totonomi'come Zingaretti ma anche esterni come Chiara Valerio, Maurizio De Giovanni, ...IL COMMENTO. Domenica 7 gennaio alle 20,45 il match all’Olimpico. Il colpaccio porterebbe una grande iniezione di autostima e un balzo sempre più di spessore in classifica.Il guanto, in realtà, l’aveva lanciato Elly Schlein all’ultima all’assemblea del Pd, a metà dicembre: “Sono sempre pronta a un confronto nel merito con lei, di persona. In televisione o in un altro lu ...