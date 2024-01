“Settimana della cultura” all’Istituto Tecnico G C Falco di Capua | un’occasione di crescita e confronto

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024). Dal 18 al 21 dicembre scorso si è tenuta“G. C.” dila “”, una quattro giorni ricca di incontri e conferenze che hanno affrontato i temi più disparati, per offrire agli studenti una panoramica ampia e variegata sul mondo, del lavoro,sicurezza personale e collettiva e dei settori specifici di competenza degli indirizzi dell’istituto. Lunedì 18 dicembre si è tenuta, in presenza presso la sede di Grazzanise e in videoconferenza per la sede di, la conferenza “Io vinco, non dipendo!”, durante la quale il maresciallo maggiore De Santis dei Carabinieri ha incontrato gli studenti per dialogare sul tema ...