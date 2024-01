Serie A | subito uno scossone nel 2024 | rischio penalizzazione e ribaltone di classifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilpotrebbe regalareuninA. Il Genoa, squadra protagonista di un ottimo inizio di stagione, deve fare in conti con problemi legati alle ritenute Irpef e rischia punti di. Il motivo? Un errore di procedura che ha determinato un ritardo di circa 2-3 giorni nella consegna della documentazione relativa al versamento di una parte delle ritenute Irpef entro il 16 novembre 2023. E’ quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. La Covisoc ha registrato il ritardo e comunicato l’anomalia alla Procura Federale per le verifiche. Il procuratore Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo per determinare eventuali violazioni. Tre i possibili scenari: il procuratore potrebbe non ravvedere violazioni e chiedere l’archiviazione; potrebbe procedere con il deferimento e il conseguente ...