Serie A | diciannovesima giornata | prima del 2024 nel segno della Befana | programma e diretta tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Terminato il Natale e il Capodanno, il nostro campionato è finalmente pronto a tornare in azione nel. Tra oggi (venerdì 5 gennaio), sabato 6 gennaio dedicato alla festività dell’Epifania e domenica 7, laA scenderà in campo mandando in scena ladel massimo torneo calcistico italiano. Tante le tematiche sul tavolo che saranno dominate, ovviamente, dal big-match che si disputerà allo Stadio Olimpico tra Roma e Atalanta, sfida che farà calare il sipario sulla tornata. Ecco ilcompleto, le ultime e dove sarà possibile assistere in televisione agli incontri che si susseguiranno in questo primo weekend calcistico delA,: appuntamenti da calendario Venerdì ...

Inter - Verona è una partita valida per lagiornata diA e si gioca sabato alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming. Marassi, una settimana fa, si è confermato indigesto anche per l' Inter : dopo aver ...Frosinone - Monza è una partita valida per lagiornata diA e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming. Due squadre dai valori non troppo dissimili, che nel girone d'andata si sono ben ...La rubrica dedicata ai consigli al Fantacalcio prosegue con i cinque attaccanti da schierare in vista della diciannovesima giornata.Le probabili formazioni del match Udinese-Lazio, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15:00, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti ...