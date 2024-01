Serie A | ci risiamo | altra penalizzazione dopo un anno

Gilardino (LaPresse) - calciomercato.itA febbraio dello scorso anno il Genoa era stato penalizzato di 1 punto inB per un motivo molto simile. La Covisoc aveva segnalato alla Procura che il ...Ci: James May si mette in viaggio. Destinazione India. "Se sei inglese e ami i viaggi, è solo ... Un altro momento decisamente emozionante che vedrete nella, ha a che fare con la Holi , la ...Come un anno fa, in Serie A si va verso una nuova penalizzazione in classifica: il Genoa rischia un punto per versamenti Irpef ...Tra Buongiorno e Dragusin la scelta di Aurelio De Laurentiis per la difesa del Napoli è molto chiara. Come spiega Tuttomercatoweb infatti il Napoli sta facendo pressing sul Genoa e ...