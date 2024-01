Sequestrati 200kg di dolci illegali e scaduti per le calze della Befana

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Caserta. Controlli serrati da parte dei carabinieri suiin vendita per lain provincia di Caserta. I militari hanno svolto mirati controlli inerenti l’etichettatura dei prodottiari tipicamente messi in vendita per riempire le. Controllati decine di esercizi commerciali e punti venditaprovincia casertana, dove sono state riscontrate irregolarità amministrative inerenti la normativa specifica del settore agroalimentare. In particolare nei comuni di Curti, Marcianise, Capodrise e Maddaloni le difformità le verifiche hanno riguardato svariati punti vendita, dove è stata accertata la commercializzazione di migliaia diumi di tipologia mista e mini snacks, posti in vendita alla rinfusa all’interno di ceste, risultati sprovvisti, in tutto o in parte, ...