Sequestrate cocaina e ketamina nel carcere di Orvieto Capece | “I drogati detenuti in carcere sono tantissimi”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 gennaio 2024)statealcune sostanze stupefacenti all’interno deldi. L’operazione è stata effettuata per mano della Polizia penitenziaria che ha rinvenutoin un nascondiglio ricavato nella struttura di una finestra. “Durante la perquisizione ordinaria all’interno di una cella, in seguito ad una felice intuizione del personale operante,stati rinvenuti dellae dellaoccultati in un nascondiglio ricavato nella struttura di una finestra – spiega Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – La sostanza veniva pertanto sequestrata e conseguentemente comunicata notizia di reato alla Procura della Repubblica di ...