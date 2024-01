Secondigliano | due persone arrestate per riciclaggio

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 5 gennaio 2024): Cimitero di auto rubate circonda officina per smontarle. Carabinieri arrestano 2Un cimitero di auto rubate e smembrate, lasciate a marcire tra le erbacce avvolte ai telai.I carabinieri della pmz Stella e quelli della stazione dihanno scovato quella discarica di metallo e ruggine in viale privato Agrelli. Circondava i locali di un’officina cadente ma organizzata, dal quale arrivava il debole segnale GPS di un’auto rubata pochi giorni prima. Era sfuggito alla dissezione e anche al disturbatore di frequenze installato in quel laboratorio per evitare i controlli delle forze dell’ordine ma con le batterie scariche. Non è stato solo l’impulso radio a guidare i militari fino a Eduardo De Benedictis e Giovanni Sollo. A tradire il 43enne e il 28enne un attrezzo caduto a terra. Il tonfo ...