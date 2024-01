Se espulso Pozzolo finirà seduto in Parlamento al fianco di Soumahoro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Come in un film di Checco Zalone o come nel più classico dei contrappassi danteschi, il deputato Emanuelerischia di finirealdi Abouba... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... intanto, dal gruppo parlamentare Come in un film di Checco Zalone o come nel più classico dei contrappassi danteschi, il deputato Emanuelerischia di finire seduto al fianco di Aboubakar ...Il partito lo ha però solo sospeso e non, in attesa degli esiti delle indagini. Il test dello Stub , a cuisi è sottoposto, forse potrebbe essere decisivo. Se confermasse la versione ...Il deputato pistolero di Fratelli d'Italia potrebbe finire al Misto vicino al sindacalista ivoriano travolto dallo scandalo della moglie. Anche con la sospensione Meloni sta pensando di farlo uscire, ...Ha precisato che la mini-pistola da cui è partito il colpo, che l’ha ferito a una coscia, la teneva in mano il deputato di FdI Emanuele Pozzolo, mentre la stava mostrando a ...