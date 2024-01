Scuse Anonime per il Furto del Bambin Gesù | Il Sindaco Attende una Spiegazione Diretta

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Chieti - Dopo l'appello delEnrico Di Giuseppantonio, gli autori deldelello dal presepe in piazza Alessandro Fantini hanno risposto con una lettera anonima, consegnata sotto la porta dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile. Nella missiva, gli autori si scusano con ile la comunità di Fossacesia per l'atto, spiegando che l'intenzione era una semplice "goliardia" tra amici per divertirsi, senza rendersi conto delle conseguenze morali e legali. Nella lettera scritta via computer, gli autori sottolineano che il gesto non era mirato a offendere la religione o urtare la sensibilità altrui ma era stato compiuto con eccessiva superficialità. Riconoscono il loro errore nel non valutare le implicazioni morali e legali del loro agire. Gli autori affermano di non aver causato danni al ...