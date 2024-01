Scuola | i supplenti ancora senza un euro di stipendio Il ministero promette | “Pagheremo l’11” La protesta | “Nessuno ci ridarà la dignità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “È dal 2013 che ogni anno vengono pagati in ritardo, fra gennaio e marzo, gli stipendi dei docenti precari titolari di supplenze brevi. I ritardi si accumulano per il periodo lavorativo settembre-dicembre, a causa di specifici problemi burocratici che coinvolgono più ministeri e diverse istituzioni. Abbiamo concordato con il Mef un’assegnazione straordinaria che avverràgennaio. Entro questo mese formuleremo una proposta definitiva di risoluzione della questione”. A dare una speranza alle migliaia di precari dellache da mesi non vedono unoè Jacopo Greco, il capo dipartimento per le risorse umane, finanziare e strumentali deldell’Istruzione e del Merito. Dopo le polemiche del mese di dicembre, fonti governative avevano assicurato a ilfattoquotidiano.it che entro la fine del mese scorso ...