Scontro fra treni | decine di feriti Traffico bloccato

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Un incidente ferroviario si è verificato a New York, nei pressi della stazione sulla 96esima strada e Broadway, nell’Upper West Side di Manhattan. Duedella metropolitana sono entrati in collisione nel pomeriggio, causando il deragliamento di uno di essi. Secondo le fonti, almeno 24 persone sono state ferite nell’incidente????. La collisione è avvenuta quando un treno passeggeri ha tamponato un treno di servizio vicino alla stazione della 96esima strada, intorno alle 15:00. Ihanno riportato lesioni lievi e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso????. A seguito dell’incidente, è stata sospesa la circolazione deisulle linee 1, 2 e 3, che attraversano l’area. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha consigliato di evitare l’area delloe di cercare trasporti ...