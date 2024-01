Scontro con Meloni | Giuliano Amato lascia la presidenza della Commissione algoritmi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024)la. Ad annunciarlo, all’indomaniconferenza stampa di ‘inizio anno’premier Giorgia, è lo stesso ex presidente del Consiglio in un colloquio con il CorriereSera. La nomina a presidente dell’organismo istituito per studiare rischi e opportunità legati all’intelligenza artificiale era arrivata a ottobre, non senza l’irritazione diche ha sfruttato l’assisti di una domanda di Libero in conferenza stampa per attaccare: “Sul tema, credo si sappia che non è stata una mia iniziativa e ho detto ...