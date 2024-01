Sci di fondo | Simone Mocellini torna ed è subito 2° in Fesa Cup! A batterlo un altro italiano!

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Alessandro Chiocchetti, dopo aver lasciato il Tour de Ski, si è imposto nella sprint tl di Oberwiesenthal, in Germania, valida per laCup 2023-2024 di sci di: alle sue spalle a completare la doppietta italiana è, secondo a 0?23 dopo il rientro dall’infortunio al polso che l’ha tenuto fuori nella prima parte di stagione. Quarta posizione per l’azzurro giunto in finale, Fabio Longo, preceduto dal transalpino Sabin Coupat. Quinto il ceco Ondrej Cerny, sesto l’elvetico Noe Naeff. Fuori in semifinale Mikael Abram, eliminato nei quarti di finale Nicolò Cusini. Nella categoria Under 20, invece, è secondo Davide Ghio, battuto soltanto dall’elvetico Isai Naeff. Terzo posto per l’svizzero Roman Alder, davanti ai cechi Jiri Tuz, quarto, e Matyas Bauer, ...