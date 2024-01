Sci alpino | startlist gigante Kranjska Gora 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Domani torna protagonista la Coppa del Mondo-2024 di scicon lo slalomfemminile di, sesto evento stagionale del circuito maggiore tra le porte larghe e prima gara ufficiale del nuovo anno solare. Si profila un grande spettacolo sulla Podkoren, in Slovenia, con tante atlete candidate al podio e potenzialmente alla vittoria. L’Italia si gioca tre carte importanti almeno da top10 con Federica Brignone (leader nella classifica di specialità), Marta Bassino (a caccia di riscatto dopo un periodo negativo) e Sofia Goggia (reduce da quattro piazzamenti consecutivi tra le migliori 10). Fari puntati su Mikaela Shiffrin, dominatrice della graduatoria overall di Coppa del Mondo. Entrambe le manche verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (in chiaro) e su Eurosport 1, mentre ...

Il controllo della neve della Fis sulla mitica pista Streif di Kitzbuehel ha dato esito positivo. Ciò vuol dire che le tre gare della Coppa del Mondo di sci alpino in programma dal 19 al 21 gennaio si disputeranno. Nel dettaglio, andranno in scena due discese libere nei primi due giorni e lo slalom la domenica.