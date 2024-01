Sci alpino | startlist gigante Adelboden 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La Coppa del Mondo maschile 2023-di scifa tappa ad, che ospiterà domani il quarto slalomdella stagione. In Svizzera il tifo sarà tutto per il beniamino locale Marco Odermatt, dominatore del circuito e leader incontrastato nella graduatoria di specialità con all’attivo tre vittorie consecutive su altrettante gare disputate nell’inverno tra le porte larghe. Il fuoriclasse elvetico è il favorito d’obbligo per calare un sensazionale poker, mentre in ottica podio c’è sicuramente più incertezza ed equilibrio. L’Italia è abbastanza lontana dal vertice ma proverà comunque a raccogliere dei buoni piazzamenti con i vari Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle e Alex Vinatzer. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (in chiaro) e su Eurosport 1, mentre ...

Il circo bianco si rimette in moto. Prima gara del 2024 in Coppa del Mondo femminile: sabato 6 gennaio c'è il gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, e la coppia dei sogni dello sci azzurro, formata ovviamente da Sofia Goggia e Federica Brignone, non fa mistero di puntare in alto. Come del resto, punta al massimo la dominatrice sin qui della stagione, Mikaela Shiffrin. La start list del gigante femminile di Kranjska Gora 2024, in Slovenia, sesto appuntamento di specialità che inaugura questo weekend della Coppa del Mondo di sci alpino: ecco allora di seguito le italiane in gara e i pettorali di partenza. Ci si aspetta grande spettacolo sulla neve slovena e ad aprire e chiudere la start list troviamo un'italiana.