Sci alpino | Sofia Goggia si rimette in gioco | “Io nelle 15 grazie a Worley Prossimi due mesi e mezzo importanti”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Reduce da quattro piazzamenti consecutivi tra le prime 10 e attualmente ottava nella classifica generale di specialità,vuole continuare la sua ottima stagione tra le porte larghe e si prepara ad affrontare con ambizioniil gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci. La campionessa bergamasca potrà inoltre prendere parte alla gara di domani sull’impegnativo pendio della Podkoren nella seconda metà del primo gruppo di merito (avrà quindi nella prima manche un pettorale tra l’8 ed il 15 in base al sorteggio),alla grande rimonta effettuata quest’inverno nella World Cup Starting List e al ritiro della francese Tessa. “Parto per la prima volta dopo tanto tempoquindici, sarei ...

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Kranjska Gora 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito femminile di sci alpino . La celebre ... (sportface)

Dopo una pausa di qualche giorno per festeggiare l’anno nuovo, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte da Kranjska Gora, dove in ... (oasport)

Il sesto gigante femminile della stagione di Coppa del mondo è alle porte. Saranno nove le azzurre in gara sulla pista di Kranjska Gora , in ... (sportface)

La prima gara dell’anno solare 2024 valida per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino sarà il sesto gigante femminile stagionale, in ... (oasport)

Il controllo della neve della Fis sulla mitica pista Streif di Kitzbuehel ha dato esito positivo. Ciò vuol dire che le tre gare della Coppa del Mondo diin programma dal 19 al 21 gennaio si disputeranno. Nel dettaglio, andranno in scena due discese libere nei primi due giorni e lo slalom la domenica.Il sesto gigante femminile della stagione di Coppa del mondo è alle porte. Saranno nove le azzurre in gara sulla pista di Kranjska Gora, in programma sabato 6 gennaio, con prima manche alle ore 09.30 ...'La valanga azzurra' è un docufilm diretto da Giovanni Veronesi sul magico periodo dello sci alpino italiano negli anni '70.KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) - Prima tappa del 2024 per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino: appuntamento a Kranjska Gora, con un gigante sa ...