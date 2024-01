Sci alpino | Brignone pronta per Kranjska Gora | “Condizioni che mi piacciono”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il sesto gigante femminile della stagione di Coppa del mondo è alle porte. Saranno nove le azzurre in gara sulla pista di, in programma sabato 6 gennaio, con prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 12.30. Occhi puntati su Federicache si presenta con il pettorale di leader della classifica di specialità, oltre che su Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Laura Pirovano e Ilaria Ghisalberti. La pista verrà salata, visto che le previsioni parlano di forti piogge nel corso della notte e di una nevicata nelle prime ore di sabato. “Mi adatto ormai ad ogni situazione, troveremo una neve salata e per me sonobuone”, spiega Federicache aggiunge: “In gigante finora sono stata molto regolare, abbiamo fatto la metà delle gare e ...

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Adelboden 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino . La celebre pista ... (sportface)

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Kranjska Gora 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito femminile di sci alpino . La celebre ... (sportface)

Dopo una pausa di qualche giorno per festeggiare l’anno nuovo, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte da Kranjska Gora, dove in ... (oasport)

La scelta di Veronesi (Giovanni) come regista non è stata casuale da parte di Procacci e del suo team, perché il regista ha trascorsi da aspirante campione di. Ecco cosa ha dichiarato ...Dopo Una squadra , la docuserie sulla Coppa Davis del 1976, è di nuovo al lavoro per raccontare un'altra gloriosa pagina dello sport italiano degli anni '70. Dal tennis si passa allo. Esattamente cinquant'anni fa, infatti, all'indomani della storica abbuffata nello slalom gigante di Berchtesgaden (5 italiani ai primi 5 posti), venne coniata un'espressione, La valanga ...In arrivo un docufilm per raccontare i successi italiani nello sci alpino negli anni '70: a dirigere La valanga azzurra sarà Giovanni Veronesi.Dopo Una squadra, Fandango racconta un'altra pagina memorabile dello sport del nostro paese. Questa volta alla regia c'è Giovanni Veronesi. Ecco quel che c'è da sapere sul progetto di La valanga azzur ...